MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Mehmetçik tarafından engellendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri teröre ve teröriste geçit vermiyor.

Güvenlik güçleri tarafından, Barış Pınarı bölgesinde kahraman Mehmetçiklere yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan teröristlerin saldırısı engellendi.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GELDİ

Twitter üzerinden açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

AÇIKLAMA GELDİ

MSB yaptığı açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.