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- MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Mehmetçik tarafından engellendi.
- Haber Merkezi
- 26.10.2021 - 09:49
- Güncelleme : 26.10.2021 - 10:09
Türk Silahlı Kuvvetleri teröre ve teröriste geçit vermiyor.
Güvenlik güçleri tarafından, Barış Pınarı bölgesinde kahraman Mehmetçiklere yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan teröristlerin saldırısı engellendi.
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GELDİ
Twitter üzerinden açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
AÇIKLAMA GELDİ
MSB yaptığı açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.