Euro
11.0392
-0.88%
Dolar
9.5139
-0.74%
Altın
552.34
-0.83%
Borsa
1.508
1.02%
Bitcoin
593.378
-2.68%
BTXN Coin
21.06
0.57%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Mehmetçik tarafından engellendi.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 10:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri teröre ve teröriste geçit vermiyor.

    Güvenlik güçleri tarafından, Barış Pınarı bölgesinde kahraman Mehmetçiklere yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan teröristlerin saldırısı engellendi.

    2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GELDİ

    Twitter üzerinden açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

    AÇIKLAMA GELDİ

    MSB yaptığı açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.

    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi #1

     

    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir