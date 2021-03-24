Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Türkiye Hollanda maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Türkiye Hollanda maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Şenol Güneş ve öğrencileri için yeni bir macera başlıyor. 2022'de Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nin ilk düdüğü bu akşam çalacak. Peki, milli maç ne zaman, saat kaçta?

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için nefesler tutuldu. 80 milyonun desteğiyle sahaya çıkacak olan A Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Dev karşılaşmayı heyecanla bekleyen futbolseverler, 'Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Hollanda maçı hangi kanalda, şifresiz mi?' sorularına yanıt arıyor. Maçın başlamasına saatler kala Şenol Güneş'in sahaya süreceği 11 de araştırılıyor.

Peki, Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Türkiye Hollanda maçı saat kaçta, şifresiz mi? İşte, 90 dakika öncesi muhtemel 11'ler..

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Türkiye - Hollanda maçı, 4 Mart Çarşamba saat 20:00'da canlı ve şifresiz olarak TRT 1 ekranına gelecek.

Michael Oliver tarafından yönetilecek karşılaşmada, Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennet yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.

Grubun diğer maçlarında ise Letonya-Karadağ ve Cebelitarık-Norveç karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.

Hollanda: Cillessen, Dumfries, De Ligt, Blind, Wijndal, Frenkie De Jong, Klaassen, Berghuis, Wijnaldum, Depay, Luuk De Jong.