79 ilde bir haftada yaplan sokak operasyonlarında 3 bin 503 şüpheli yakalandı
ensonhaber.com

Yurt genelinde zehir tacirlerine göz açtırılmıyor...

Bu kapsamda yapılan operasyonlarla ticaretinin önüne geçiliyor. Uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirleri de tek tek yakalanıyor.

Son olarak Türkiye genelinde 79 ilde yeni bir için harekete geçildi.

1 haftada 3 bin 503 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünün paylaşımına göre, 7 günde yapılan sokak operasyonlarında büyük bir başarı elde edildi.

3 bin 503 kişinin yakalandığı operasyonlarda, ele geçirilenler de paylaşıldı.

Ele geçirilenler

EGM'nin paylaşımına göre ele geçirilenler şu şekilde:

  • 43 kilogram eroin,
  • 2 bin adet captagon,
  • 7 kilogram kokain,
  • 92 kilogram skunki
  • 42 bin adet ecstasy,
  • 35 kilogram esrar,
  • 16 kilogram metamfetamin,
  • 11 kilogram bonzai,
  • 247 adet kök kenevir,
  • 75 bin adet sentetik ecza.
7 günde ya
79 ilde bir haftada yaplan sokak operasyonlarında 3 bin 503 şüpheli yakalandı