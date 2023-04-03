79 ilde bir haftada yaplan sokak operasyonlarında 3 bin 503 şüpheli yakalandı

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Yurt genelinde zehir tacirlerine göz açtırılmıyor...
Bu kapsamda yapılan operasyonlarla uyuşturucu ticaretinin önüne geçiliyor. Uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirleri de tek tek yakalanıyor.
Son olarak Türkiye genelinde 79 ilde yeni bir operasyon için harekete geçildi.
1 haftada 3 bin 503 kişi yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğünün paylaşımına göre, 7 günde yapılan sokak operasyonlarında büyük bir başarı elde edildi.
3 bin 503 kişinin yakalandığı operasyonlarda, ele geçirilenler de paylaşıldı.
Ele geçirilenler
EGM'nin paylaşımına göre ele geçirilenler şu şekilde:
- 43 kilogram eroin,
- 2 bin adet captagon,
- 7 kilogram kokain,
- 92 kilogram skunki
- 42 bin adet ecstasy,
- 35 kilogram esrar,
- 16 kilogram metamfetamin,
- 11 kilogram bonzai,
- 247 adet kök kenevir,
- 75 bin adet sentetik ecza.