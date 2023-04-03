79 ilde bir haftada yaplan sokak operasyonlarında 3 bin 503 şüpheli yakalandı Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu sevkiyatı ve zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonu paylaştı. 7 gün süren operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ensonhaber.com Yurt genelinde zehir tacirlerine göz açtırılmıyor... Bu kapsamda yapılan operasyonlarla uyuşturucu ticaretinin önüne geçiliyor. Uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirleri de tek tek yakalanıyor. Son olarak Türkiye genelinde 79 ilde yeni bir operasyon için harekete geçildi. 1 haftada 3 bin 503 kişi yakalandı Emniyet Genel Müdürlüğünün paylaşımına göre, 7 günde yapılan sokak operasyonlarında büyük bir başarı elde edildi. 3 bin 503 kişinin yakalandığı operasyonlarda, ele geçirilenler de paylaşıldı. Ele geçirilenler EGM'nin paylaşımına göre ele geçirilenler şu şekilde: 43 kilogram eroin,

2 bin adet captagon,

7 kilogram kokain,

92 kilogram skunki

42 bin adet ecstasy,

35 kilogram esrar,

16 kilogram metamfetamin,

11 kilogram bonzai,

247 adet kök kenevir,

75 bin adet sentetik ecza.