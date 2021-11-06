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- Adıyaman’da, PKK’ya ait yaşam malzemeleri bulundu
Adıyaman’da, PKK’ya ait yaşam malzemeleri bulundu
Jandarma ekipleri, arazi tarama çalışmaları sırasında toprağa gömülü halde, PKK’lı teröristlere ait olduğu belirlenen yaşama malzemeleri ele geçirdi.
- DHA
- 06.11.2021 - 17:37
Adıyaman’da, terör örgütü PKK’ya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-8 'Şehit Uzman Kürşat Yılmaz-42' operasyonu kapsamında, kırsal alanda arazi taramaları yaptı.
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Çalışmalarda PKK’lı teröristlere ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirdi.
İmha edileceği belirtilen malzemeleri araziye gömen teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyonlara devam ediliyor.
Adıyaman’da, PKK’ya ait yaşam malzemeleri bulundu VİDEO