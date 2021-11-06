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    Adıyaman’da, PKK’ya ait yaşam malzemeleri bulundu

    Jandarma ekipleri, arazi tarama çalışmaları sırasında toprağa gömülü halde, PKK’lı teröristlere ait olduğu belirlenen yaşama malzemeleri ele geçirdi.
    • DHA
    • 06.11.2021 - 17:37
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    Adıyaman’da, PKK’ya ait yaşam malzemeleri bulundu

    Adıyaman’da, terör örgütü PKK’ya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-8 'Şehit Uzman Kürşat Yılmaz-42' operasyonu kapsamında, kırsal alanda arazi taramaları yaptı.

    OPERASYONLAR SÜRÜYOR

    Çalışmalarda PKK’lı teröristlere ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirdi.

    İmha edileceği belirtilen malzemeleri araziye gömen teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyonlara devam ediliyor.

    Adıyaman’da, PKK’ya ait yaşam malzemeleri bulundu VİDEO

    Adıyaman’da, PKK’ya ait yaşam malzemeleri bulundu #1

    Adıyaman’da, PKK’ya ait yaşam malzemeleri bulundu #2

    Adıyaman’da, PKK’ya ait yaşam malzemeleri bulundu #3

    Adıyaman’da, PKK’ya ait yaşam malzemeleri bulundu #4

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