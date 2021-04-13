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    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Bölgeye saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 13.04.2021 - 15:40
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 16:30
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    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Türk askerinin, terör örgütü üyeleri ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

    Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.

    3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü #1

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