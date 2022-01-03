Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları;

"226 milyar dolarlık ihracatla, küresel ihracatta ilk kez yüzde 1'den fazla pay aldık. 20 yıl önce 86 milyar doları bulmayan dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolar sınırına dayandı.

Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Önümüzdeki yıl bu zamanlarda ihracatta çok daha büyük müjdeler vermeyi umuyoruz.

"TURİZMDE YÜZDE 100'LÜK ARTIŞ SAĞLADIK"

Turizm sektöründe 2021'i, 29 milyon turist ve 24 milyar doları aşan gelirle kapattık. Turizmde önceki yıla göre ziyaretçi sayısında yüzde 83, gelirde yüzde 100'lük artış sağladık.

"YENİ MEZUNLARI İSTİHDAM EDEN İŞLETMELERE 100 BİN LİRA DESTEK"

KOSGEB destekleri kapsamında yeni mezunları istihdam eden işletmelere 100 bin lira destek verilecek."

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