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    Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • 10.10.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 11:58
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    Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Operasyon bölgelerinden iyi haberler gelmeye devam ediyor...

    Güvenlik güçleri yurt içi ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

    TSK ve MİT'ten operasyon

    Son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile MİT ortak bir operasyon düzenledi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuya ilişkin olarak resmi hesaptan açıklama yaptı.

    5 terörist öldürüldü

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."

    Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü #1


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