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    Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe kilit bölgesinde, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 10:12
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    Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askeri, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

    Hain teröristlerin korkulu rüyası olan Türk Silahlı Kuvvetleri, her geçen gün yeni bir başarı elde ediyor.

    Farklı operasyon bölgelerinde mücadele veren askerler, terörün kökünü kazımakta kararlı.

    Milli Savunma Bakanlığı, bu kapsamdaki yeni bir başarıyı duyurdu.

    2 PKK'lı terörsit öldürüldü

    Pençe Kilit bölgesinden gelen başarılı haber, şu ifadelerle aktarıldı;

    "Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."

    Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1


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