Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün doğu illerinde kuvvetli yağışların beklendiğini bildirirken, pazar günü de İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere 52 ile sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, günlük tahminleri yayınladı.

Duyuruda yer alan uyarıya göre, bugün Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Akdeniz'in batı, Ege'nin güney kıyılarının yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde, Van'ın güney ve batısı, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak öngörülüyor.

DOĞU İLLERİNDE YAĞIŞLARIN KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR

Yağışların Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle iç ve doğu kesimlerde doğu ve güneydoğulu, diğer yerlerde kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ 52 İLDE SAĞNAK YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Pazar günü ise tam 52 ilde sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Denizli, Burdur, Isparta, Konya, Afyonkarahisar, Uşak, Eskişehir, Konya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da kuvvetli yağış görülecek.