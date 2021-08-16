Kabine toplantısı ertelendi mi, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısı ertelendi mi, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Bugün yapılması planlanan Kabine toplantısının gününde değişikliğe gidildi. Bunun akabinde, "Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?" sorusu gündeme taşındı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine'nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyordu.

Geçtiğimiz haftalarda yapılması planlanan Kabine, yangınlar sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Ancak bu hafta Karadeniz'de sel felaketi yaşandı ve çok sayda bakan bölgeye gitti.

Bakanların sahada olması nedeniyle bugün yapılması planlanan Kabine toplantısı ertelendi.

Bunun akabinde koronavirüs, aşı, sel ve göç konularının yer alacağı Kabine'nin yeni tarihi merak edilmeye başlandı.

Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Gündeme ilişkin kararların alındığı Kabine toplantısının bugün gerçekleşmesi bekleniyordu.

Kabine toplantısında; Afganistan'daki son durumun ele alınması, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için değerlendirmeler yapılması, sel ve orman yangınları, aşı olmayan vatandaşlara herhangi bir kısıtlamanın gelip gelmeyeceği ve artan vaka sayılarının masaya yatırılması bekleniyordu.

Ancak iptal edilen Kabine toplantısının yeni tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.