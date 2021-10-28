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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir sinsi saldırı bizi yolumuzdan alıkoyamayacak." vurgusunda bulundu.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.10.2021 - 19:29
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 19:40
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı.

    "HİÇBİR SİNSİ SALDIRININ BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

    "Cumhuriyetimizin 100. yılı ufukta belirmişken, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı VİDEO

    "BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE DAVAMIZI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

    "Birliğimize, beraberliğimize sımsıkı sarılarak büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçireceğiz.

    "MÜCADELESİNİ VERECEĞİZ"

    Milletçe, en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak, büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan 29 Ekim mesajı #1

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