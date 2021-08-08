8 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 239 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 22 BİN 699

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 76 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 41 milyon 773 bin 741, 2. doz uygulanan aşı miktarı 28 milyon 872 bin 863, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 5 milyon 546 bin 799 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 76 milyon 193 bin 403.

"AŞI OLMADAN İSTENİLEN SONUCU ELDE EDEMEYİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı tablosunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz."