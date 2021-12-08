8 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 20 bin 874 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 20 BİN 874

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 254 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 874 kişinin testi pozitif çıkarken, 192 kişi ise hayatını kaybetti.

"PİŞMAN OLMAYI BEKLEMEYİN"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlarımızı aşıdan önyargılarla korkutmaya çalışanlar NE KAZANDI? Hatalı kararlarınsa sonucunu biliyoruz. Yoğun bakımlarda yatan Covid-19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı, alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin."