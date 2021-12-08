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    8 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de bugün 20 bin 874 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.12.2021 - 19:56
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 20:52
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    8 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 20 BİN 874

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 254 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 874 kişinin testi pozitif çıkarken, 192 kişi ise hayatını kaybetti.

    "PİŞMAN OLMAYI BEKLEMEYİN"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "İnsanlarımızı aşıdan önyargılarla korkutmaya çalışanlar NE KAZANDI? Hatalı kararlarınsa sonucunu biliyoruz. Yoğun bakımlarda yatan Covid-19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı, alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin."

    HARİTAYI DETAYLI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN8 Aralık Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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