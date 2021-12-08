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8 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de bugün 20 bin 874 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.
- AA & Ensonhaber
- 08.12.2021 - 19:56
- Güncelleme : 08.12.2021 - 20:52
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 20 BİN 874
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 254 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 874 kişinin testi pozitif çıkarken, 192 kişi ise hayatını kaybetti.
"PİŞMAN OLMAYI BEKLEMEYİN"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlarımızı aşıdan önyargılarla korkutmaya çalışanlar NE KAZANDI? Hatalı kararlarınsa sonucunu biliyoruz. Yoğun bakımlarda yatan Covid-19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı, alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin."