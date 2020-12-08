8 Aralık Türkiye'nin koronavirüste son durumu

Türkiye'de bugün koronavirüs salgını nedeniyle 211 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Ayrıca salgında son 24 saatte 33 bin 198 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu açıkladı.

Koca'nın açıkladığı tabloya göre bugün vaka sayısı 33 bini geçti.

Tespit edilen 33 bin 198 vakanın arasında ise 6 bin 593 semptomlu hasta belirlendi.

211 VATANDAŞIMIZI DAHA KAYBETTİK

Tedavi altındaki 5 bin 245 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuşurken 211 kişi hayatını kaybetti.

Günlük can kaybında salgın başından bu yana en yüksek sayıya ulaşılırken, toplam can kaybı ise 15 bin 341 oldu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZDA ARTIŞ HIZI AZALSA DA 6 BİNE YAKLAŞTI"

Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000’e toplamda ise 20.000.000’a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000’e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız." notuyla yaptı.