8 bin sporcuya harçlık: Sporcu harçlığı ne kadar, başvuru şartları neler?

8 bin sporcuya harçlık: Sporcu harçlığı ne kadar, başvuru şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcuya her ay harçlık verileceğini açıkladı. Peki sporcu harçlığı ne kadar, şartları neler? Hangi sporculara verilecek?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, olimpik ve paralimpik sporcu yetiştirilmesi hakkında yeni bir yönetmelik yayımladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcuya her ay harçlık verilecek.'' dedi.

Bu gelişmenin ardından sporcular, "Sporcu harçlığı ne kadar, başvuru şartları neler? Hangi sporculara harçlık verilecek?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki sporcu harçlığı ne kadar, başvuru şartları neler? Sporcu harçlığı kimlere verilecek? İşte detaylar...

HANGİ SPORCULARA HARÇLIK VERİLECEK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcu yetiştirecek.

Beslenme, barınma ve yol giderleri bakanlık tarafından karşılanacak olan sporculara ayrıca her ay harçlık verilecek.

SPORCU HARÇLIĞI NE KADAR, ŞARTLARI NELER?

Yönetmeliğe göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcu yetiştirilecek.

Yetiştirilecek sporcuların beslenme, barınma ve yol giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere; yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinden farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenecek.

Bu sporculardan, bir önceki olimpiyat ve paralimpik oyunlar ile dünya şampiyonasında ilk 3'e girenlere verilecek harçlık miktarı asgari ücretin net tutarının iki katına kadar artırılabilecek.

Bunlardan bir önceki olimpiyat ve paralimpik oyunları ile dünya şampiyonasında ilk 3 dereceye girenlere verilecek harçlık miktarı asgari ücretin net tutarının 2 katına kadar artırılabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcuya her ay harçlık verilecek. Ülkemizin sahip olduğu genç nüfus potansiyelini sonuna kadar kullanarak olimpik sporcu havuzumuzu olabildiğince geliştirmek ve nihayetinde de daha fazla elit sporcu yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora olan ilgisini ve sevgisini herkesin bildiğini aktaran Kasapoğlu, "Bizler, sporcularımızın inancının, motivasyonunun kırılmaması adına devlet olarak, bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Etmeye de devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sporcu harçlığı başvuru şartları, kimlere verileceği ve miktarı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili bir gelişme olduğunda haberimize eklenecek.