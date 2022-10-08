8 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Zam geldi mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

8 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Zam geldi mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Araç sahipleri “Benzin ve motorine zam mı geldi, güncel fiyatları ne?” sorularına yanıt arıyor. İşte 8 Ekim 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları…

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Üst üste gelen zamlardan sonra son olarak 6 Ekim Perşembe günü benzin litre fiyatına 75 kuruş ve motorin litre fiyatına ise 1 lira 39 kuruş zam gelmişti.

Peki 8 Ekim Cumartesi günü akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? İşte güncel benzin ve motorin fiyatları…

Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi mi?

Benzin ve motorin fiyatlarında uygulanan peş peşe yapılan 2. zamdan sonra, bir üzücü haber daha geldi. 7 Ekim itibariyle motorine 1 lira 53 kuruş daha zam geldi. Ancak benzin fiyatlarında değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı: 27,12 TL

Benzin litre fiyatı: 20,61 TL

LPG fiyatı: 10,73 TL