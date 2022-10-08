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    8 Ekim Cumartesi 2022 hangi kara yolunda çalışma var? Trafik yoğunluğu nasıl?

    Yolculuk yapmak için hazırlanan vatandaşlar trafik yoğunluğunu takip ediyor. Peki 8 Ekim Cumartesi hangi kara yollarında çalışma var, trafik yoğunluğu nasıl? İşte detaylar…
    • 08.10.2022 - 11:18
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    8 Ekim Cumartesi 2022 hangi kara yolunda çalışma var? Trafik yoğunluğu nasıl?

    Türkiye’de son dönemde yaşanan nüfus artışı, trafik oranını da büyük ölçüde etkiliyor.

    İşe, okula ya da farklı bir durum için seyahat etmek isteyen vatandaşların ilk işi trafik yoğunluğunu araştırmak oluyor.

    Saatlerce trafikte kalmak istemeyen vatandaşlar “Trafik yoğunluğu nasıl, hangi kara yollar kapalı?” sorularının yanıtlarını arıyor.

    Böylelikle araç sahibi kişilerin hangi karayolunu kullanacağını önceden belirlemesi kolaylık sağlıyor.

    İşte 8 Ekim Cumartesi 2022 kullanıma kapalı kara yolları…

    8 Ekim Cumartesi 2022 hangi kara yolunda çalışma var? Trafik yoğunluğu nasıl? #1

    Hangi kara yollarında çalışma var?

    TEM Otoyolunun Hendek Kavşağı-Gümüşova Kavşağı arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21:00-07:00 saatleri arasında her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacak olup, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü olarak sağlanacaktır.

    Çanakkale-İzmir yolunun 27.km.sinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak, ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

    Göynük-Mudurnu yolunun 16-33.km.leri arasında çalışan trafik altında temel takviyeli asfalt sathi kaplama çalışması yapılmakta olup, ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

    Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 1-2.km.leri arasında Arsan Köprülü Kavşağı mevkiinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

    Kayseri-Niğde yolunun 35-38.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

    Çorum-Ankara yolunun 37-38.km.leri (İskilip Kavşağı-Osmancık Kavşağı) arasında farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

    Artvin-Erzurum yolunun 3.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

    Mudanya-Gemlik yolunun 19-25.km.leri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

    Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

    8 Ekim Cumartesi 2022 hangi kara yolunda çalışma var? Trafik yoğunluğu nasıl? #2


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