8 Ekim Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında 1615 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Virüs son 24 saatte 58 can aldı.

Türkiye'nin 8 Ekim koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Tabloya göre bugün 117 bin 101 test yapıldı. Testler sonucu 1615 yeni hasta tespit edildi.

Hastanelerde tedavi altında olan 58 kişi vefat ederken 1398 kişi de iyileşerek taburcu oldu.

Bugün açıklanan verilerle birlikte toplam hasta sayısı 330 bin 753 olurken, toplam iyileşen sayısı 290 bin 352 oldu.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 667'ye ulaştı.

"BU MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"

Bakan Koca tabloyu Twitter'dan, "Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin." ifadeleriyle paylaştı.

Ayrıntılar gelecek...