8 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 30 bin 201 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 188 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 30 BİN 201

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 115 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 112 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 54 milyon 427 bin 81, 2. doz uygulanan aşı miktarı 46 milyon 30 bin 897, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 10 milyon 714 bin 829 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 112 milyon 37 bin 763.

BAKAN KOCA: BU TABLO CİDDİ İHMALLERİMİZ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor."