8 Eylül Türkiye'deki koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 253 bini geçti. Virüs son 24 saatte 52 can daha aldı.

Günlük koronavirüs tablosu bugün Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden paylaşıldı.

52 VATANDAŞIMIZ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Paylaşılan tabloya göre bugün korona nedeniyle 52 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 782 oldu.

Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı ise bin 761 olarak belirlendi.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca paylaşımını, "Bugün 110.000’den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde." notuyla yaptı.