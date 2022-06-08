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    8 Haziran Çarşamba güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 8 Haziran Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 08.06.2022 - 09:51
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    8 Haziran Çarşamba güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 8 Mayıs Çarşamba 2022 piyasalardaki son durum...

    8 Haziran dolar ve euro ne kadar?

    İSTANBUL (İHA) - Dolar 16,9110 liradan, euro ise 18,0760 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 16,9090 liradan alınan dolar 16,9110 liradan, 18,0740 liradan alınan euro ise 18,0760 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 16,74 liradan, euro ise 17,88 liradan satılmıştı.


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