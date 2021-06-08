8 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 86 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 609 kişide yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 6 BİN 609

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 609 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 557 semptomlu hasta belirlendi.

86 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 5 bin 836 kişi sağlığına kavuşurken, 86 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 341 oldu.