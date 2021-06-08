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8 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 86 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 609 kişide yeni vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 08.06.2021 - 19:26
- Güncelleme : 08.06.2021 - 19:37
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 6 BİN 609
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 609 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 557 semptomlu hasta belirlendi.
86 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 5 bin 836 kişi sağlığına kavuşurken, 86 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 341 oldu.