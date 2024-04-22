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Güvenlik birimleri terörle mücadeleye kesintisiz devam ediyor.

Yeni bir operasyonun detaylarını, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

"82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

8 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin "bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları" çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-28” operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi



- Operasyonlarda başta;

- 206 kg amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde,

- 15 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve düzeneği,

- 859 adet çeşit çap ve ebatta mühimmat,

- 9 adet pompalı tüfek,

- 7 adet el bombası olmak üzere çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.