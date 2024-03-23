Güvenlik birimleri, terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyor.
Bu bağlamda, DEAŞ terör örgütüne yönelik BOZDOĞAN-15 Operasyonu başlatıldı.
Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.
24 şüpheli yakalandı
Yerlikaya, operasyonda 24 kişinin yakalandığını belirtti.
Bakan Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından verdiği bilgiler şu şekilde:
"8 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-15” operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.
DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyetleri tespit edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Kilis, Sakarya ve Samsun’da düzenlenen operasyonlar sonucu;
- İstanbul merkezli İstanbul ve Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 13 şüpheli yakalandı.
- Aksaray’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.
- Bolu’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
- Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
- Kilis’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
- Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
- Samsun’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
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