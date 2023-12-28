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ensonhaber.com

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar mercek altında.

Bu kapsamda güvenlik güçlerince, müstehcen paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Bunun üzerine ekipler, KAFES-26 Operasyonu için düğmeye bastı.

'Fergio House' isimli hesaptan paylaşım yapanlara yönelik harekete geçildi.

Çok sayıda maskenin ele geçirildiği operasyona ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

"19 şüpheli yakalandı"

Bakan Yerlikaya, şu bilgilere yer verdi:

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-26” Operasyonunda “Fergio House” isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 19 şüpheli yakalandı.

"15 adreste eş zamanlı operasyon"

Paylaşımın devamında şöyle denildi:

Halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayanlara, huzurunu kaçıran suç odaklarına göz açtırmayacağız.



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince; Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 adreste eş zamanlı olarak yapılan “KAFES-26” Operasyonu düzenlendi.