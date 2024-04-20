8 ilde Mahzen-30 operasyonunda 34 şüpheli yakalandı: Organize suç örgütü çökertildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 34 şüphelinin yakalandığını bildirirerek "Odacılar" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

ensonhaber.com

Güvenlik güçlerimiz, suçla mücadelede kararlı bir şekilde ilerliyor.

Bu çerçevede düzenlenen operasyonlara her geçen gün yenleri ekleniyor.

Düzenlenen "Mahzen-30" operasyonuna dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

34 şüpheli yakalandı: "Odacılar" organize suç örgütü çökertildi

Bakan Yerikaya şu bilgileri verdi:

Batman merkezli 8 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-30” operasyonlarında elebaşılığını Doğan Güney’in yaptığı (Yurt Dışı Firar) "Odacılar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi



Operasyonlarda organize suç örgütünün yöneticilerinden Yonca Onat’ın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek

Tespit edilen suçlar

- Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının desteğiyle Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Batman merkezli Adana, Aydın, Mersin, Hakkâri, Van, Mardin ve İzmir’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-30” operasyonlarında “Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçunu örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

- Sosyal medya üzerinden sahte kiralık Bungalov ev ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları,

- Mağdurlardan elde ettikleri gelirleri önce yasal bahis platformlarındaki hesaplara, daha sonra bahisten kazanılmış gibi gösterip kendi banka hesaplarına aktararak paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları ve

- Toplam 18 bin 635 vatandaşımızı mağdur ettikleri tespit edildi.

Ele geçirilenler

MASAK ile koordineli yapılan çalışmalar sonucu; suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında; ilk belirlemelere göre 34 milyon 530 bin TL değerinde işlem hacmine sahip, şüphelilere ait 1.283 banka hesabına el konuldu.



Operasyonlarda;

- Ruhsatsız tabanca,

- Çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka ve kredi kartı ile

- Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

"Kahraman Jandarmamız ile MASAK çalışanlarını tebrik ediyorum"