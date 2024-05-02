8 ilde MAHZEN-36 operasyonu: 42 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen "MAHZEN-36" operasyonunda bir organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, aralarında elebaşının da olduğu 42 şüphelinin yakalandığını belirtti.

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Güvenlik güçleri, suç örgütleriyle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, neredeyse her gün yeni organize suç örgütleri ortadan kaldırılıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen "MAHZEN-36" operasyonuna dair bilgileri sosyal medya hesabından duyurdu.

42 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

Bursa merkezli 8 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-36” operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç' ün yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi



Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek

Tespit edilen suçlar

- Bursa Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Bursa merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Manisa, Bilecik, Muğla ve Kırıkkale’de düzenlenen operasyonlarda; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, cinsel istismar, insan ticareti, tehdit ve şantaj suçlarını işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

- Mağdurları hileyle kandırıp, şiddet uygulayarak uyuşturucu madde vermek suretiyle bağımlı hale getirdikleri,

- Mağdurlara zorla hırsızlık, uyuşturucu madde satıcılığı (torbacılık), konsomatrislik ve fuhuş yaptırdıkları,

- Suç işlemek istemeyen mağdurlara şantaj, cebir ve şiddet yoluyla baskı yaptıkları tespit edildi.

Ele geçirilenler