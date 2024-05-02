8 ilde MAHZEN-36 operasyonu: 42 şüpheli yakalandı

Güvenlik güçleri, suç örgütleriyle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda, neredeyse her gün yeni organize suç örgütleri ortadan kaldırılıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen "MAHZEN-36" operasyonuna dair bilgileri sosyal medya hesabından duyurdu.
42 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:
Bursa merkezli 8 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-36” operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç' ün yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek
Tespit edilen suçlar
- Bursa Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Bursa merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Manisa, Bilecik, Muğla ve Kırıkkale’de düzenlenen operasyonlarda; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, cinsel istismar, insan ticareti, tehdit ve şantaj suçlarını işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Mağdurları hileyle kandırıp, şiddet uygulayarak uyuşturucu madde vermek suretiyle bağımlı hale getirdikleri,
- Mağdurlara zorla hırsızlık, uyuşturucu madde satıcılığı (torbacılık), konsomatrislik ve fuhuş yaptırdıkları,
- Suç işlemek istemeyen mağdurlara şantaj, cebir ve şiddet yoluyla baskı yaptıkları tespit edildi.
Ele geçirilenler
Operasyonlar sonucu;
- 6 adet ruhsatsız tabanca,
- 5 adet av tüfeği,
- Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve
- Çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.
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