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    8 ilde Sahil Rüzgarı Operasyonu

    8 ilde Sahil Rüzgarı Operasyonu

    Operasyonla ilgili açıklama yapan Emniyet, organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan 171 şahsın tespit edildiğini bildirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.05.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 09:29
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    Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde operasyon başlatıldı.

    "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında 171 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği bildirildi.

    Emniyetten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

    8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    "Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı; 8 ilde eş zamanlı 'Sahil Rüzgarı' Operasyonu başlattı.

    Mafya tipi organize suç örgütlerinin nihai amaçları; haksız kazanç elde ederek maddi ve manevi güce ulaşmaktır. Bu doğrultuda hareket eden suç örgütleri sistematik bir şekilde değişik türdeki suç eylemlerini gerçekleştirerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturmaktadır.

    8 ilde Sahil Rüzgarı Operasyonu ViDEO

    8 ilde Sahil Rüzgarı Operasyonu #1

    TURİSTİK YERLERİ DE KAPSIYOR

    Bu kapsamda; yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerimizi ve turistik diğer büyükşehirlerimizi de kapsayacak şekilde 'Sahil Rüzgarı' kod adlı operasyon başlatıldı.

    YAĞMA, TEHDİT, SİLAHLA YARALAMA...

    8 ilde yaklaşık 8 ay süren çalışmalar neticesinde; Antalya ilinde 32, Aydın ilinde 15, Balıkesir ilinde 25, İzmir ilinde 30, Mersin ilinde 19, Muğla ilinde 19, İstanbul ilinde 13 ve Adana illinde 18 şüpheli şahsa yönelik olmak üzere; yerel olarak organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan (yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama vb), suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri tespit edilen toplam 171 hedef şahsa yönelik 21.05.2021 tarihinde eş zamanlı planlı operasyonlar yapıldı."

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