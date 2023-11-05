8 ilde terör operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: Teröristlere ait 21 mağara ve sığınak imha edildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadele kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonu paylaştı. Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içi ve sınır ötesinde devam ediyor.

Örgüt mensuplarından sözde üst düzey yöneticilere kadar birçok terörist tek tek yakalanıyor.

Öte yandan örgütün finans kaynağına ve mağara-sığınaklarına da operasyonlar düzenleniyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerinin son terör operasyonuna ilişkin ayrıntıları paylaştı.

"21 adet mağara ve sığınak imha edildi"

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar' operasyonunda 8 ilde 21 adet mağara ve sığınak imha edildi.



Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz.

8 ilde operasyon

Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Erzurum ve Kars'ta Cudi Dağı kırsalı, Silopi kırsalı, Kazan Vadisi, Yüksekova kırsalı, Başkale kırsalı, Bilice kırsalı, Tatvan kırsalı, Alaçık kırsalı, Şenkaya kırsalı ve Kağızman kırsalında J-SİHA ile birlikte Atak helikopterlerinin de yer aldığı 18.500 Jandarmamız tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda...

Ele geçirilenler

1 adet uçaksavar,

8 adet AK-47 piyade tüfeği,

26 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,

28 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği,

2 adet 3 kg TNT, (bombalı eylem düzenekleriyle birlikte imha edildi)

3 adet M1 piyade tüfeği,

4 adet makinalı tüfek,

3 adet el bombası,

3 adet EYP, (jandarma, polis ve askerlerin geçiş güzergahlarındaki yollara yerleştirmek için hazırlanan)

9.838 adet mühimmat,

35 adet tüp,

5 adet telsiz ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi.

"Gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz"