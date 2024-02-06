8 ilde yoğun kar: 1431 yol ulaşıma kapalı Yoğun kar yağışı nedeniyle 1431 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı.

AA

Yurdun birçok bölgesinden kar manzaraları gelmeye devam ediyor.

Bazı bölgelerde yağmur ve soğuk hava etkili olurken, Doğu Anadolu ise kara teslim oldu.

Erzurum

Erzurum'da aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 667 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 220, Kars'ta 22 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Van

Van'ın kırsal bölgelerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 264 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

Karla mücadele ekipleri, ulaşımın sağlanamadığı mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Son günlerde etkili olan yağışlarla kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu Muradiye ilçesinde, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Muş

Muş merkez ve ilçelerinde 85 köy yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentür, kapalı yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Malazgirt ilçesinde de kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamlar yaşandı.

Beşçatak ile Dirimpınar köyleri arasında yolda kalan bazı öğrenci servisleri ve araçlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Bitlis

Bitlis ve ilçelerinde kar nedeniyle 54 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de soğuk hava ve sis etkisini sürdürüyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Yüksekova ilçesinde trafik kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Ağaçlarda kırağı oluşan ilçede, belediye ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Artvin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından, Doğu Karadeniz’de yoğun kar yağışı başladı. Kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Karayolları ekipleri, ulaşımın sorunsuz devam edebilmesi için çalışma başlattı. Ekiplerce sürücülerin araçlarında çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmaları istendi.

Özellikle Artvin’de etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Artvin'in Şavşat ilçesinde 65, Ardanuç'ta 38 ve Yusufeli'de 16 olmak üzere 119 köy yolu ulaşıma kapandı.

Artvin-Ardahan kara yolundaki 2 bin 650 rakımlı Sahara Dağı Geçidi’nde de ulaşım aksadı. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar ise yolda kaldı.

Şavşat'ta eğitime 1 gün ara

Artvin’in doğusunda yer alan Şavşat ilçesinde ise kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

İlçede, eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. İlçede hoparlörlerden çığ düşmesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde anonslar yapıldı.

Bölgede kapalı yollarının açılması için belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)