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İstanbul'da orman yangını
İstanbul'un Beykoz ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına ekipler müdahale ediyor.
- AA
- 11.02.2021 - 16:46
- Güncelleme : 11.02.2021 - 17:07
İstanbul'un Beykoz ilçesi, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Sevgiseli Caddesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, Sancaktepe, Bozhane ve Çavuşbaşı bölgelerinden giden itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın söndürme çalışmaları için helikopter desteği istendiği belirtildi.
İstanbul'da orman yangını VİDEO