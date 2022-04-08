Petrol
100.66
0.08%
Euro
16.02
-0.15%
Dolar
14.76
0.12%
Altın
923.58
0.94%
Borsa
2383
1.60%
Bitcoin
647.488
0.06%
BTXN Coin
30.62
-5.78%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    8 katlı apartmanı andıran blok yüklü römorkör, İstanbul Boğazı'ndan geçti

    Panama bayraklı çelik platform taşıyan römorkör, Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Apartmana benzetilen römorkör, İtalya'ya gitmek üzere ilerledi.
    • DHA
    • 08.04.2022 - 16:23
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 16:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    8 katlı apartmanı andıran blok yüklü römorkör, İstanbul Boğazı'ndan geçti

    Panama bandıralı Christos XXIV adlı römorkör, Romanya'dan aldığı Atlantis X isimli platformu çekerek saat 13.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

    Görünüşü 8 katlı apartmanı andıran blok platformu ise görenleri şaşkına çevirdi.

    Apartmana benzetildi

    Panama bandıralı Christos XXIV adlı römarkör, 8 katlı apartmanı andıran blok platformu ile İstanbul Boğazı'ndan geçti.

    Römorkörün Boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.

    8 katlı apartmanı andıran blok yüklü römorkör, İstanbul Boğazı ndan geçti #1

    Boğaz'dan geçişini 3 saatte tamamladı

    Yaklaşık 3 saatte Boğaz geçişini tamamlayan apartman görünümlü çelik blokları taşıyan römorkör, İtalya'nın Venedik Limanı'na gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı.

    8 katlı apartmanı andıran blok yüklü römorkör, İstanbul Boğazı'ndan geçti VİDEO

    8 katlı apartmanı andıran blok yüklü römorkör, İstanbul Boğazı ndan geçti #2


    İlginizi Çekebilir

    Macera severler toplanın: Ateş ve Su oyunu oyna
    Yaşam

    Macera severler toplanın: Ateş ve Su oyunu oyna

    Yıllarca ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü
    Medya

    Yıllarca ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Görüş Bildir