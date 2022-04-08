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- 8 katlı apartmanı andıran blok yüklü römorkör, İstanbul Boğazı'ndan geçti
8 katlı apartmanı andıran blok yüklü römorkör, İstanbul Boğazı'ndan geçti
Panama bayraklı çelik platform taşıyan römorkör, Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Apartmana benzetilen römorkör, İtalya'ya gitmek üzere ilerledi.
- DHA
- 08.04.2022 - 16:23
- Güncelleme : 08.04.2022 - 16:58
Panama bandıralı Christos XXIV adlı römorkör, Romanya'dan aldığı Atlantis X isimli platformu çekerek saat 13.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Görünüşü 8 katlı apartmanı andıran blok platformu ise görenleri şaşkına çevirdi.
Apartmana benzetildi
Panama bandıralı Christos XXIV adlı römarkör, 8 katlı apartmanı andıran blok platformu ile İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Römorkörün Boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.
Boğaz'dan geçişini 3 saatte tamamladı
Yaklaşık 3 saatte Boğaz geçişini tamamlayan apartman görünümlü çelik blokları taşıyan römorkör, İtalya'nın Venedik Limanı'na gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı.
8 katlı apartmanı andıran blok yüklü römorkör, İstanbul Boğazı'ndan geçti VİDEO