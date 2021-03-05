8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş kimdir? Şehit Osman Erbaş'ın biyografisi..

Dün akşam saatlerinde gelen 11 şehit haberi, Türkiye’yi yasa boğdu. Kazada kaybettiğimiz askerlerin arasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu açıklandı.

Bitlis-Tatvan'da kaza kırıma uğrayan bir helikopterin düşmesi sonucu 11 askerimizin şehit olduğu bildirildi. Türkiye'yi yasa boğan bu üzücü olaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit olduğu bilgisi yer aldı.

FETÖ'cü hainlere karşı direnişi örgütleyen komutanlardan biri olan Korgeneral Osman Erbaş'ın hayat hikayesi merak konusu oldu.

Osman Erbaş, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan asker ve polislerin cenaze töreninde söylediği sözlerle tanınmıştı. Erbaş, şehit ailelerine yönelirken gazetecilere dönüp "Katilin asker olmadığını yazın. Katil asker değil, bunu böyle bilin" demişti.

Peki, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş kimdir? İşte, Şehit Osman Erbaş'ın biyografisi..

ŞEHİT KORGENERAL OSMAN ERBAŞ KİMDİR?

1962 yılında Yozgat'ın Yerköy ilçesinde dünyaya gelen Osman Erbaş, 1983'te Kara Harp Okulundan mezun olmuştur.

Erbaş, 1997'de Kara Harp Akademisi’nden, 2000'de Silahlı Kuvvetler Akademisi’nden mezun olmuştur.

2008'de tuğgeneralliğe terfi eden Erbaş, 2008-2010 yıllarında Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Daire Başkanlığı, 2010-2012'de 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevlerini icra etmiştir.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİNE DESTEK VERDİ

Yerli ve milli silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve İHA'ların geliştirilmesine büyük destek veren Erbaş, 2010'da 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak görev yaparken terör operasyonlarında İHA'ları kullanacak personele kapsamlı eğitimler verilmesini sağlamıştır.

Erbaş, 2012'de tümgeneralliğe terfi etmiş ve 2012-2015'te Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı, 2015-2016 yıllarında 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

BAĞLI KOMUTANLARA VERDİĞİ TALİMATLARLA DARBECİLERE KARŞI KOYDU

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi esnasında 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı olan Erbaş, kendisine bağlı birlik komutanlarına verdiği talimatlarla darbecilere karşı direnişin önemli isimlerinden biri olmuştur.

Evli ve 2 çocuk babası olan Korgeneral Osman Erbaş, darbe girişimi gecesinde şehit edilen polis memurları Aytekin Kuru ve Sevda Güngör ile uzman çavuş Halit Yaşar Mine için düzenlenen törende sarf ettiği sözlerle her kesimden vatandaşın takdirini toplamıştır.

Şehit ailelerine yönelirken gazetecilere dönen Erbaş, "Katilin asker olmadığını yazın. Katil asker değil, bunu böyle bilin" demiştir.

Erbaş, şehit yakınlarını teselli edip başsağlığı dileklerini ilettikten sonra protokol bölümüne geçmiş ve DHA mikrofonunu eline alıp tepkisini şöyle dile getirmiştir. "Asker hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Bu katiller asker olamaz. Türk milletinin askeri katil olamaz."

Erbaş, Korgeneralliğe terfi etmiş ve 4 Ağustos 2016'da Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevini devralmıştır.

DARBE GECESİ YÜKSEK SESLE KONUŞMAKTAN SESİNİN KISILDIĞINI ANLATTI

Erbaş, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevi döneminde, Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde Mart 2017'de görülmeye başlanan İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Komutanlığında görevli 35 eski asker hakkında açılan darbe girişimi davasında tanıklık yapmış ve 15 Temmuz gecesi yaşananları aktarmıştı.

Ailesini emniyetli bir yere bıraktıktan sonra Hatay'dan karargaha ulaşmaya çalıştığını belirten Erbaş, canını hiçe saydığı o anlarda sürekli telefonla kendisine bağlı birlikleri uyardığını ve personele baskı oluşturmak için yüksek sesle konuşmaktan sesinin kısıldığını anlatmıştı.

Erbaş duruşmadaki tanıklığı sırasında, "Kendi can güvenliğimizi düşünmeden sadece bir tek tabancayla yollara düştük. Bu millet var oldukça, silahlı kuvvetler var olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

2017 general/amiral atamaları ile 8'inci Kolordu Komutanlığına atanan Erbaş, Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit oldu.