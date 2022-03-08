8 Mart 2022 Taksim metrosu saat kaçta kapanacak?

Yenikapı-Hacosman metrosu Taksim istasyonu 8 Mart Salı günü belirtilen saatten sonra kapalı olacak. Peki Taksim metrosu saat kaçta kapanacak? İşte son sefer saati...

8 Mart 2022 Dünya Kadınlar Günü'nde, Taksim Metro istasyonunu kullanmak isteyen vatandaşlar, metronun kapatılacağı haberlerini aldı.

Valilik tarafından alınan karar ile birlikte, bugün Yenikapı Hacıosman metro hattında Taksim yönüne sefer öğleden sonra yapılmayacak.

Peki, Taksim metro istasyonu neden kapalı 8 Mart 2022? ve Taksim-Kabataş metro istasyonu ne zaman açılacak? İşte detaylar....

TAKSİM METROSU SAAT KAÇTA KAPANACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, 8 Mart Salı günü saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle İstanbul'da, toplantı veya gösteri yürüyüşü yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve güzergahlarda, yasal çerçeve içerisinde etkinlikler düzenlenecek.

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