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8 Mart Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 08.03.2021 - 21:40
- Güncelleme : 08.03.2021 - 22:02
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu paylaştı.
Bakanlığın güncellediği tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi.
13 BİN 215 YENİ VAKA
Tespit edilen vakalar arasında 767 kişinin ise semptomlu hasta oldukları belirlendi.
64 CAN KAYBI DAHA
Tabloya göre bugün tedavi altında olan 8 bin 785 kişi iyileşerek sağlığına kavuşurken 64 kişi virüse yenilerek hayatını kaybetti.