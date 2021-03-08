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    8 Mart Türkiye'de koronavirüs tablosu

    8 Mart Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.03.2021 - 21:40
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 22:02
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu paylaştı.

    Bakanlığın güncellediği tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi.

    13 BİN 215 YENİ VAKA

    Tespit edilen vakalar arasında 767 kişinin ise semptomlu hasta oldukları belirlendi.

    64 CAN KAYBI DAHA

    Tabloya göre bugün tedavi altında olan 8 bin 785 kişi iyileşerek sağlığına kavuşurken 64 kişi virüse yenilerek hayatını kaybetti.

    8 Mart Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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