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    8 Mart'ta Taksim'de yürüyüşe müsaade edilmeyecek

    İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Beyoğlu'nda toplantı, yürüyüş, basın açıklaması yapılmasına müsaade edilmeyeceğini açıkladı.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 14:40
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    8 Mart'ta Taksim'de yürüyüşe müsaade edilmeyecek

    Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dünyanın her yerind olduğu gibi kadınlar yarın İstanbul ve birçok şehirde sokağa çıkarak günlerini kutlayacak.

    İstanbul Valiliği,  konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

    TAKSİM'E ÇIKMALARINA MÜSAADE EDİLMEYECEK

    Yapılan açıklamada Beyoğlu'nda toplantı, yürüyüş, basın açıklaması yapılmasına müsaade edilmeyeceğini duyuruldu.

    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İstanbul’da 03 Mart 2022  tarihinden günümüze kadar 20 ilçemizde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri  Yürüyüşleri Kanunu kapsamında daha önceden ilan edilen yerlerde, kapalı ve açık  yer toplantısı, basın açıklaması, bildiri dağıtma, stant-pankart açma ve yürüyüş şeklinde 47 etkinlik düzenlenmiştir. Sosyal medya yoluyla yapılan bazı paylaşımlarda; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Taksim Meydanı ve çevresinde, çeşitli etkinlikler düzenleneceği yönünde çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir. Beyoğlu Kaymakamlığımızca 08 Mart 2022 Salı günü Beyoğlu ilçemiz sınırları dahilindeki toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma vb. kanuna aykırı eylemlere; hak ve özgürlüklerin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve  Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca müsaade edilmeyecektir.

    İLAN EDİLEN YERLERDE ETKİNLİK DÜZENLENEBİLECEK

    Bunun yanında, İstanbul’da vatandaşlarımız için 2911 sayılı Kanun kapsamında daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve  güzergâhlarda, yasal çerçevedeki etkinlikler düzenlenebilecektir. Belirlenen bu yerler dışında kalan alanlarda, kanuna aykırı şekilde eylem yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. İlimizde düzenlenecek tüm etkinliklerin, yasal zeminde ve belirlenen yerlerde, huzur ve güven ortamı içerisinde yapılması için tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır.

    8 Mart ta Taksim de yürüyüşe müsaade edilmeyecek #1

     

     


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