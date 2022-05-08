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    8 Mayıs koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 9 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, bin 480 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2022 - 20:16
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    8 Mayıs koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.

    8 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 480 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu.

    Bir günde toplam 98 bin 758 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 526 olarak kaydedildi.

    2. doz aşılama yüzde 85'i gördü

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

    En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,45 oldu.

    1. doz ortalaması yüzde 93,16 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 542 bin 401’e yükseldi.

    8 Mayıs koronavirüs tablosu #1


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