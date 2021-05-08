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    8 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    8 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 18 bin 52 yeni vaka tespit edilirken, 281 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 08.05.2021 - 20:09
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 18 BİN 52

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 2 bin 178 semptomlu hasta belirlendi.

    281 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan

    28 bin 896 kişi sağlığına kavuşurken, 281 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bin 746 oldu.

    8 Mayıs Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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