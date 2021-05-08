8 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 18 bin 52 yeni vaka tespit edilirken, 281 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 18 BİN 52

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 2 bin 178 semptomlu hasta belirlendi.

281 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan

28 bin 896 kişi sağlığına kavuşurken, 281 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bin 746 oldu.