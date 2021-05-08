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8 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 18 bin 52 yeni vaka tespit edilirken, 281 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.
- AA
- 08.05.2021 - 20:09
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 18 BİN 52
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 2 bin 178 semptomlu hasta belirlendi.
281 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan
28 bin 896 kişi sağlığına kavuşurken, 281 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bin 746 oldu.