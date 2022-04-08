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    8 Nisan Cuma güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 8 Nisan Cuma gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 08:56
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    8 Nisan Cuma güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 8 Nisan Cuma 2022 piyasalardaki son durum...

    8 Nisan dolar ve euro ne kadar?

    Dolar 14.75'ten işlem görüyor. Euro/TL ise 16.02 TL’de yer alıyor.

    • DOLAR: 14
    • EURO: 16

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