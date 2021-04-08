8 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıkarken, 258 kişi de yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 56 BİNE YAKLAŞTI

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 55 bin 941 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 316 semptomlu hasta belirlendi.

258 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 37 bin 914 kişi sağlığına kavuşurken, 258 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 33 bin 201 oldu.

BİR YIL ÖNCE VAKA SAYISI 4 BİNLERDEYDİ

Geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan günlük koronavirüs tablosunda rakamların daha düşük olması dikkat çekti.

Bir yıl önce bugün, günlük vaka sayısı 4 bin 117 iken, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 87 idi.