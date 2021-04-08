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8 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıkarken, 258 kişi de yaşamını yitirdi.
- AA & Ensonhaber
- 08.04.2021 - 21:32
- Güncelleme : 08.04.2021 - 21:43
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 56 BİNE YAKLAŞTI
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 55 bin 941 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 316 semptomlu hasta belirlendi.
258 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 37 bin 914 kişi sağlığına kavuşurken, 258 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 33 bin 201 oldu.
BİR YIL ÖNCE VAKA SAYISI 4 BİNLERDEYDİ
Geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan günlük koronavirüs tablosunda rakamların daha düşük olması dikkat çekti.
Bir yıl önce bugün, günlük vaka sayısı 4 bin 117 iken, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 87 idi.