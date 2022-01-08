Euro
15.7253
0.52%
Dolar
13.8064
-0.26%
Altın
797.3070
0.47%
Borsa
2,033.32
1.28%
Bitcoin
585.792
-0.51%
BTXN Coin
32.82
0.98%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    8 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında bugün 66 bin 237 kişinin testi pozitif çıkarken 141 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.01.2022 - 19:15
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 19:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    8 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 66 BİN 237

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 264 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 237 kişinin testi pozitif çıkarken, 141 kişi ise hayatını kaybetti.

    "KENDİNİZİ KORUYUN"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Yani, gelişmeler hastanelerimize aynı oranda yansımadı. BU, OMİCRON VARYANTININ HASTA ETMEDİĞİ ANLAMINA GELMEZ. Kendinizi koruyun!"

    HARİTAYI DETAYLI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN8 Ocak Türkiye de koronavirüs tablosu #1

    Görüş Bildir