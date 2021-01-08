8 Ocak Türkiye'nin koronavirüs durumu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 11 bin 479 yeni vaka tespit edildi.

Günün koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Bugünkü tabloya göre, yapılan testler sonucu 11 bin 479 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 9 bin 894 oldu.

186 CAN KAYBI

Tedavi altındaki 186 kişi de virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 1291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız."