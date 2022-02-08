8 Şubat Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi ise yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin verileri güncelledi.

Bakanlık tarafından güncellenen veri tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 111 BİN 96

Koca'nın paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 korona testi yapıldı, 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti.

"AŞILAR TAM OLMALI, BÜYÜKLER KENDİNİ KORUMALIDIR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloyu ise "Dün İstanbul’da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90’ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88’inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. BU İKİ BİLGİ tüm illerimizde hepimiz için UYARICIDIR. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır." notuyla paylaştı.