8 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından, bugünün güncel verileri paylaşıldı.

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 139 bin 378 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Böylelikle yapılan toplam test sayısı 30 milyon 755 bin 784'e ulaştı.

8 BİN 103 VAKA

Yapılan testler sonucu 8 bin 103 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 567 oldu.

103 KİŞİ VEFAT ETTİ

103 vatandaşımızın da salgına yenik düşmesiyle toplam can kaybı 26 bin 900'e yükseldi.