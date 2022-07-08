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- 8 Temmuz 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
8 Temmuz 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 08.07.2022 - 08:43
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, "Bugün hangi kanalda ne var?" sorusuna yanıt arıyor.
Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
İşte 8 Temmuz 2022 Cuma ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Sen Anlat Karadeniz
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor: Bayram Özel
10:00 Destan
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sümela'nın Şifresi Temel
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Küçük Ağa
10:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:15 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Örümcek Adam
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:30 Benm Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
15:45 Menajerimi Ara
18.30 Star Haber
20:00 Ah Nerede
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50Sen Çal Kapımı
12:45 Kadının Eseri
13:45 Tozluyaka
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Senden Daha Güzel
22:45 İyilik
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Hapishanedeki Çiçek
09:10 Tozkoparan
11:55 Bir Aş Hikayesi
12:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
15:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Seni Kalbime Sakladım
23:05 Türk Sineması "Kovan"
TV 8 YAYIN AKIŞI
07.15 8'de Sağlık
08:30 Masterchef Türkiye
14:15 Canım Annem
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:15 Bir Şansım Olsa
10:30 Şef Kapımda
12:15 Bir Şansım Olsa
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür