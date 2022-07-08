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    8 Temmuz 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Yaz aylarının yeni yapımları ekranlarda yerini alıyor. TV keyfi yapmak isteyenler ise hangi kanalda ne var merak ediyor. İşte 8 Temmuz 2022 Cuma TV yayın akışları...
    • 08.07.2022 - 08:43
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    8 Temmuz 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, "Bugün hangi kanalda ne var?" sorusuna yanıt arıyor.

    Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

    İşte 8 Temmuz 2022 Cuma  ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:20 Sen Anlat Karadeniz

    07:00 Kahvaltı Haberleri

    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor: Bayram Özel

    10:00 Destan

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Sümela'nın Şifresi Temel

    16:00 Kardeşlerim

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    08:30 Küçük Ağa

    10:00 Yaprak Dökümü

    12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

    13:00 Magazin D Yaz

    14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    16:15 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Örümcek Adam

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

    09:30 Benm Tatlı Yalanım

    12:45 Erkenci Kuş

    15:45 Menajerimi Ara

    18.30 Star Haber

    20:00 Ah Nerede

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50Sen Çal Kapımı

    12:45 Kadının Eseri

    13:45 Tozluyaka

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 FOX Ana Haber

    20:00 Senden Daha Güzel

    22:45 İyilik

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    06:10 Hapishanedeki Çiçek

    09:10 Tozkoparan

    11:55 Bir Aş Hikayesi

    12:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

    15:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Seni Kalbime Sakladım

    23:05 Türk Sineması "Kovan"

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    07.15 8'de Sağlık

    08:30 Masterchef Türkiye

    14:15 Canım Annem

    17:15 Masterchef Türkiye

    20:00 Masterchef Türkiye

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    09:15 Bir Şansım Olsa

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Bir Şansım Olsa

    15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür


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