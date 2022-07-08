8 Temmuz Cuma güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

8 Temmuz Cuma güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 8 Temmuz Cuma gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 8 Temmuz Cuma 2022 piyasalardaki son durum...

8 Temmuz dolar ve euro ne kadar?

Son kapanışını 17.2620 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.2444 liradan, satış fiyatı ise 17.2797 liradan işlem görüyor.

Yüzde -0,14'lük bir değişim yaşayan euro da bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 17.5113 TL'den yapan euro şu anda 17.4844 TL alış ve 17.5382 TL satış fiyatına sahip.