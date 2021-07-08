8 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu ve aşı haritası

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti. Toplam uygulanan doz aşı miktarı ise 56 milyon 191 bin 948 oldu.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 5 BİN 171

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI TOPLAMDA 56 MİLYON OLDU

Ülke genelinde toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 37 milyonu aşarken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 16 milyon 462 bin 718 oldu. Toplam uygulanan doz miktarı ise 56 milyon 191 bin 948 oldu.