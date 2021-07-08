Euro
10.3053
0.53%
Dolar
8.6892
0.04%
Altın
502.76
-0.2%
Borsa
1.373
-1.27%
Bitcoin
287.600
-4.13%
EXEN Coin
27.12
-0.62%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C
    8 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu ve aşı haritası

    8 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu ve aşı haritası

    Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti. Toplam uygulanan doz aşı miktarı ise 56 milyon 191 bin 948 oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.07.2021 - 21:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 5 BİN 171

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti.

    UYGULANAN DOZ MİKTARI TOPLAMDA 56 MİLYON OLDU

    Ülke genelinde toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 37 milyonu aşarken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 16 milyon 462 bin 718 oldu. Toplam uygulanan doz miktarı ise 56 milyon 191 bin 948 oldu.

    HARİTAYI DETAYLI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

    8 Temmuz Türkiye de koronavirüs tablosu ve aşı haritası #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir