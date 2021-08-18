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    8 Türk üniversitesi ARWU listesinde

    8 Türk üniversitesi ARWU listesinde

    2021 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) sonuçlarını açıkladı. İstanbul Üniversitesi ilk 500’e giren tek Türk üniversitesi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 20:32
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 20:37
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    2 binden fazla üniversitenin değerlendirildiği ve sadece en iyi bin sonucun yayınlandığı listeye Türkiye’den 8 üniversite girdi.

    İstanbul Üniversitesi, 401-500 bandında yer alırken onu 701-800 bandında Dokuz Eylül ve Hacettepe üniversiteleri takip etti.

    ÜNİVERSİTELERİMİZDEN ÜSTÜN BAŞARI

    Ankara Üniversitesi 801-900; Ege, Gazi, İstanbul Teknik ve Orta Doğu Teknik üniversiteleri de 901-1000 bandında listeye girdi.

    ARWU- 2021’de ilk üç sırada yer alan dünya üniversiteleri ise Harvard, Stanford ve Cambridge oldu.

    YEKTA SARAÇ DUYURDU

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yekta Saraç, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “2021 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) listesinde ilk 500’e İstanbul Üniversitesi, ilk 1000’e Dokuz Eylül, Hacettepe, Ankara, Ege, Gazi, İstanbul Teknik ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri girmiştir. Bu üniversitelerimizin başta değerli rektörleri olmak üzere; yönetici, akademik ve idari personeli ile öğrencilerini tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

    8 Türk üniversitesi ARWU listesinde #1

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