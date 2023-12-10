8. yargı paketinden detaylar! 105 madde değişiyor: Adli para cezaları, denetimli serbestlik... Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen ve değerlendirme aşamasında olan yeni yargı paketinde 22 farklı kanunda 105 madde değiştiriliyor. İşte tüm ayrıntılarıyla 8. yargı paketi...

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Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen 8. yargı paketinde sona gelindi.

67 maddelik yargı paketindeki detaylar belli oldu.

Yeni paket kapsamında 22 kanunda 105 maddede değişiklik yapıldı.

Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Reform değil de paket. 67 maddelik. İçinde pek çok şey var. Farklı konular var. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği şeyler var. Kadının soyadından tut da..." ifadelerini kullandı.

Hürriyet Gazetesi’nden Ebru Karatosun’un aktarımına göre; bir gün karşılığı adli para cezasının alt ve üst sınırı yükseltilecek.

İşte paketten detaylar…

Adli para cezaları

Adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya çıkarılacak.

Öte yandan mahkemelerce doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL’den 15 bin TL’ye yükseltilecek.

Başvurular Tazminat Komisyonu'na yapılacak

Anayasa Mahkemesi’nin iş yükü dikkate alınarak Tazminat Komisyonu’na yeni görevler verilecek. Bu kapsamda manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi’ne değil Tazminat Komisyonu’na gelecek.

Yapılacak olan düzenlemeler ise 1 Nisan 2024 yılından sonrası verilen kararlar için geçerli sayılacak.

Ceza almayan kalmayacak

Bir yenilik de denetimli serbestlik kriterlerine yapıldı. Buna göre her hükümlüye 1 yıl uygulamak yerine verilen cezayla orantılı olarak uygulanacak. Böylece, hükümlü cezasının en az yüzde 40’ını ceza infaz kurumunda geçirecek.

1 ay ceza alan kişi, 12 gün ceza infaz kurumunda kalacak. Düzenleme ile az ceza alan hükümlüler de ceza infaz kurumuna gireceği için cezasızlık algısı ortadan kalkmış olacak.

Denetimli serbestlik süresi de 3 yılı aşmayacak.

Türk Medeni Kanunu'nda yenilik

AYM’nin iptal kararı sonrası, Türk Medeni Kanunu’nda kadınlara erkeğin soyadını alma zorunluluğunu kapsayan madde düzenlenecek.

Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davası açma imkanı sunulacak.

Uzlaşma görüşmeleri

Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olan hukukçulara sınavsız olarak arabulucu olma imkanı verilecek. Uzlaşma sırasında tespit edilmeyen ya da uzlaşma sonrası yaşanan zararlara ilişkin de tazminat davası açılabilecek.

Koşullu salıverme şartı

Hakkında ikinci kez tekerrür hükümlüleri uygulanan kişiler, mahkum oldukları süreli hapis cezasının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi halli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

Hakaret suçu

İtiraz, istinaf ve temiz kanun yollarına başvuru süreleri 7 günden 2 haftaya çıkarılacak. Hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hali, uzlaştırma kapsamından çıkartılarak ön ödeme kapsamına alınacak.

Öte yandan şikayete tabi olan hakaret suçunda şikayet süresi 1 yılı geçmeyecek.

Adli yardım ödeneğinde düzenleme

Ağır ceza mahkemesinin tazminat istemlerine ilişkin verdiği kararlara karşı istinafa başvuru yapılabilecek.

Birden fazla baronun bulunduğu illerde ise barolara gönderilen adli yardım ödeneği oranı yeniden belirlenecek.

Noterlere yeşil pasaport

Noterlik ücret tarifesinin her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında yapılması sağlanacak. Araç tescil işlemi karşılığında noterlerce tahsil edilen ücretin yüzde 10’u Türkiye Noterler Birliği’ne aktarılacak.

Noterliklerde yapılan işlemler için alınacak vergi, resim, harç, değerli kâğıt bedelleri ve noterlik ücretleri ile diğer işlem giderleri kredi kartıyla ödenebilecek. Ayrıca, noterlere görevleri süresince yeşil pasaport verilecek.