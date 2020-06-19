Baro seçim sistemi değişikliğini kabul etmeyen 80 baro, İstanbul'dan Ankara'ya "Savunma Yürüyüşü" için yola çıktı.

Baro seçimlerinde yaşanan adaletsizliklerin önüne geçilmesi için harekete geçen hükümet, baro seçim sistemlerinde değişiklik yapma kararı aldı.

Çalışmaların başlaması barolarda büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Üst üste açıklamaların ardından barolar eylem kararı aldı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın önünden Ankara'ya doğru Savunma Yürüyüşü başladı.

20 KİLOMETRE YÜRÜYECEKLER

80 baro tarafından, eş zamanlı olarak Ankara'ya doğru yürüyüş başlatıldı. Bu yürüyüşler, sembolik olarak 20 kilometre olarak belirlendi.

20 kilometrelik yürüyüşün ardından yola araçla devam edilecek.

Pazartesi günü 80 baronun başkanlarının Ankara'da olması bekleniyor.

80 baro, İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı VİDEO